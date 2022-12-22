Житель Башкирии после новогоднего корпоратива пропал в лесу

В башкирском городе Белорецке минувшей ночью, 22 декабря, 35-летний мужчина пропал в лесу после новогоднего корпоратива Фото: Артем КИЛЬКИН

В башкирском городе Белорецке минувшей ночью, 22 декабря, 35-летний мужчина пропал в лесу после новогоднего корпоратива. Его нашли спасатели. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Из базы отдыха после новогоднего корпоратива 35-летний мужчина ушел в неизвестном направлении и пропал, – рассказал глава ведомства. – Чуть более получаса потребовалось спасателям и сотрудникам полиции, чтобы отыскать мужчину. Его нашли в лесном массиве.

С мужчиной было все в порядке, в медицинской помощи он не нуждался. Что для него стало поводом отправиться в лес, – неизвестно.