Прокуратура начала проверку из-за отравившейся в Уфе газом семьи из пяти человек

фото: прокуратура РБ

Прокуратура Уфы начала проверку по факту отравления газом семьи из пяти человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– На место происшествия выехал прокурор Советского района Рафис Гайнутдинов, – передали в прокуратуре. – Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации при исполнении законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при осуществлении технической диагностики газового оборудования и вентиляционных каналов.

Напомним, инцидент произошел около семи часов утра 22 декабря в частном жилом доме по улице Большой Шелководной. Из пяти отравившихся газом человек были госпитализированы трое: это 37-летняя женщина и дети 14 и 16 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. В МЧС передали, что при обследовании дома было обнаружено промерзание вентиляционного канала.