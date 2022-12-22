Парламент Башкирии намерен разрешить аренду оружия и патронов к нему

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, который разрешает аренду оружия и патронов к нему Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, который разрешает аренду оружия и патронов к нему. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, владелец оружия сможет передавать его исключительно охотникам, у которых есть соответствующий билет и специальное разрешения.

– Получать оружие во временное пользование смогут в том числе те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет, – сказал председатель парламента. – Они получат новый вид разрешительного документа – разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Такое разрешение будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет.

Иностранцам оружие смогут передавать только охотпользователи, которые получили специальное разрешение в Росгвардии. При этом приезжей должен будет предъявить выданные в его стране документ о праве владения оружием или соответствующее прошение дипломатического представительства. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней.

Возможность арендовать оружие, согласно законопроекту, вступит в силу 15 июля 2023 года.