Фото: МЧС Башкирии

В Уфе семья из пяти человек отравилась неизвестным веществом в доме на улице Большой Шелковидной.

За последний месяц в республике выросло число отравлений жителей прямо в домах. Зачастую это происходит из-за проблем с вентиляцией газовых обогревателей и котлов.

Очередной случай произошел утром 22 декабря в Уфе на улице Большой Шелковидной. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что там в частном доме неизвестным веществом отравилась семья из пяти человек. Помощь медиков понадобилась всем членам семьи. Женщина и двое детей сейчас находятся в больнице, еще двое взрослых врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас на месте работают специалисты-газовики и сотрудники Управления гражданской защиты. Инженеры уже установили, что в доме произошло промерзание вентиляции.