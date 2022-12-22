Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе фестиваль TERRA ZIMA пройдет в сокращенном формате. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Фестиваль начнется 31 декабря в 22:00 с концерта возле Гостиного двора. Гостей мероприятия ждут выступления артистов, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры на свежем воздухе. Шоу продлится до 3:00.

1 января в 12:00 начнется с «Забега обещаний». Протяженность дистанции составит 2023 метра. В 15:00 состоится костюмированный парад и конкурс карнавального костюма. Для всех желающих организуют дискотеку и театрализованное интерактивное представление.

2 января в 12:00 возле Гостиного двора начнется «Зимний сабантуй». Планируется конкурс самоваров, гастрономическая ярмарка, народные гуляния и концерт звезд эстрады.

3 января фестиваль продолжит свою работу на набережной реки Белой. В 11:00 состоится лыжно-лучный биатлон, в 13:00 – парад конно-санных экипажей.