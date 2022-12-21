В Башкирии перед судом предстанут закладчики из Удмуртии

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Нефтекамск перед судом предстанут закладчики из Удмуртии. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в августе этого года обвиняемые приобрели в интернете синтетические наркотики, чтобы потом распространить через тайники-закладки в Нефтекамске. Полиция пресекла преступную деятельность и изъяла у злоумышленников 130 пакетиков с запрещенными веществами.

Жителей Удмуртской Республики обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Они признали свою вину.

– Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщила прокуратура республики.