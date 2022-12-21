В Башкирии на заправке рабочий разбился насмерть, упав с высоты

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфимском районе Башкирии на заправке рабочий разбился насмерть, упав с высоты. О трагедии рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошел позавчера, 19 декабря, на автозаправочной станции «Авдон». 51-летний мастер АЗС во время ремонта через световое окно упал с навеса. Мужчина получил травмы и позвоночника. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу Демского района. К сожалению, несмотря на старания медиков, жизнь пострадавшего не удалось спасти.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая. В ходе него будут определены обстоятельства и причины инцидента.