Хабиров вручил школам Башкирии ключи от 56 автобусов

Фото: ufacity.info

Сегодня, 21 декабря глава Башкирии Радий Хабиров вручил школам республики ключи от 56 автобусов. Об этом рассказала пресс-служба столичной мэрии.

Мероприятие состоялось на площади перед «Уфа-Ареной». По словам руководителя региона, в Башкирии были заменены почти все школьные автобусы старше 10 лет. Новый транспорт оснащен ремнями безопасности, подножкой пассажирской двери, устройством ограничения скорости, тахографом и системной ГЛОНАСС.

На покупку техники из федеральной казны было выделено 170,6 миллионов рублей. Как утверждает министр образования и науки республики Айбулат Хажин, новый транспорт направят в 29 муниципалитетов республики. 18 автобусов, которые отправят на север региона, оснащены двойными стеклопакетами, дополнительными отопителями, а также усиленным утеплением бортов и пола.