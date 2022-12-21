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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 9:45

Прокуратура обратилась к мэру Салавата из-за отсутствия пандуса в доме с ребенком-инвалидом

В ведомстве заявили, что власти города не не исполнили обязанность по обеспечению доступной среды
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

Прокуратура города Салавата внесла представление в адрес мэра Игоря Миронова из-за отсутствия пандуса в доме, где живет ребенок-инвалид. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как передали в правоохранительном органе, ребенок, страдающий заболеванием опорно-двигательного аппарата и передвигающийся на коляске, живет на втором этаже. Самостоятельно добраться до своей квартиры он не может из-за отсутствия пандуса в доме.

– Вопреки требованиям законодательства входная группа и подъезд жилого дома не оборудованы пандусом для обеспечения беспрепятственного доступа ребенка в жилое помещение, а орган местного самоуправления не исполнил обязанность по обеспечению доступной среды для инвалидов, – отметили в прокуратуре.

Там добавили, что ситуация по оборудованию дома пандусом находится на контроле.