Прокуратура обратилась к мэру Салавата из-за отсутствия пандуса в доме с ребенком-инвалидом

фото: прокуратура РБ

Прокуратура города Салавата внесла представление в адрес мэра Игоря Миронова из-за отсутствия пандуса в доме, где живет ребенок-инвалид. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как передали в правоохранительном органе, ребенок, страдающий заболеванием опорно-двигательного аппарата и передвигающийся на коляске, живет на втором этаже. Самостоятельно добраться до своей квартиры он не может из-за отсутствия пандуса в доме.

– Вопреки требованиям законодательства входная группа и подъезд жилого дома не оборудованы пандусом для обеспечения беспрепятственного доступа ребенка в жилое помещение, а орган местного самоуправления не исполнил обязанность по обеспечению доступной среды для инвалидов, – отметили в прокуратуре.

Там добавили, что ситуация по оборудованию дома пандусом находится на контроле.