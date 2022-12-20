В Башкирии видеокамера зафиксировала нападение собаки на ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В башкирском городе Нефтекамск видеокамера зафиксировала нападение собаки на ребенка. Запись была опубликована в социальных сетях.

Местный житель пожаловался, что подобная ситуация для горожан «не новая». Стаи бродячих собак, по словам гражданина, бегают возле школ и теннисного корта. Очевидцы происшествия заверяются, напавшие на ребенка животные нечипированы.

– Сколько должно продолжаться бездействие, халатность и попустительство компетентных органов? До тех пор, пока не загрызут насмерть или не нанесут тяжкие увечья? – возмущается житель Нефтекамска.