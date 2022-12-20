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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:02

В Башкирии зарубили вахтовика, который возмутился тем, что пили без него

Случай произошел в Калтасинском районе республике
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии мужчина зарубил друга-вахтовика, который возмущался тем, что пили без него.

Как стало известно «КП-Уфа», случай произошел в Калтасинском районе республики. Вечером дом к местному жителю, работавшего вахтовым методом, пришел его товарищ. Гость был пьяным, поэтому хозяин начал возмущаться тому, что тот пил без него. Между мужчинами началась драка. Затем гость схватил металлическую арматуру и начал бить ей по голове жертвы. Добил несчастного он уже топором. Примечательно, что все это время в доме спал третий мужчина, но он не проснулся из-за того, что был пьян. Вскоре убийца сам сообщил о преступлении в полицию с телефона спящего друга.

В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к восьми годам заключения в колонии.