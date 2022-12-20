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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:53

В Башкирии сотрудница микрозаймов похитила 400 тыс. рублей, оформленных на других людей

Суд вынес женщине приговор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Альшеевском районе Башкирии специалистка микрофинансовой организации похитила почти 400 тыс. рублей, оформленных на других людей

В Альшеевском районе Башкирии специалистка микрофинансовой организации похитила почти 400 тыс. рублей, оформленных на других людей

В Альшеевском районе Башкирии специалистка по выдаче и сопровождению займов в микрофинансовой организации похитила почти 400 тыс. рублей, оформленных на других людей. На днях местный суд вынес ей приговор по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом 20 декабря сообщила региональная прокуратура.

– Подсудимая, используя специальное программное обеспечение, подготовила документы на выдачу краткосрочных микрозаймов гражданам, внесла записи о выдаче им денежных средств без их уведомления, а полученными финансами распорядилась в личных целях, – передали в ведомстве.

На суде женщина признала вину. Ее приговорили к двум с половиной годам условного срока. С нее также взыскали сумму причиненного ущерба.