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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:43

Рустэм Давлетов покинул пост главы Центра стратегических разработок Башкирии

Чиновник получил другую должность
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: gsrb.ru

Фото: gsrb.ru

Глава Центра стратегических разработок Башкирии Рустэм Давлетов покинул свой пост. Об этом со ссылкой на источник сообщил «РБК Уфа».

Давлетова назначили почетным генеральным консулом Турции в Уфе. Однако пока что власти не определились с новой кандидатурой на должность главы регионального Центра стратегических разработок.

ЦСР Рустэм Давлетов возглавлял с осени 2020 года с самого создания структуры. Чиновник курировал кластера беспилотной авиации в Башкирии. До этого он был директором инжинирингового центра УГНТУ.