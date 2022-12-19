Полиция разыскивает за вознаграждение мужчину, ограбившего магазин цветов в Уфе

Фото: МВД по Башкирии

Полиция разыскивает мужчину за вознаграждение, ограбившего с ножом магазин цветов в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Преступление случилось вечером 12 сентября на улице Первомайской, 49. Неизвестный мужчина в панаме и маске, сделав вид, что выбирает цветы, достал похожий на нож предмет, угрозами заставил девушку-флориста отдать ему 50 тысяч рублей из кассы, а затем ушел.

По факту произошедшего разбойного нападения было возбуждено уголовное дело, региональное МВД ведет розыск мужчины.

Правоохранители просят тех, обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, обратится оп телефонам 8 (347) 279-41-69, 8 (347) 279-51-36, 8 (347) 279-93-03, 8 (347) 279-39-02, 8 (347) 279-32-92, 02 (102 – с мобильного) или же в ближайшее отделение полиции. Как заверяет пресс-служба ведомства, конфиденциальность и вознаграждение в случае обращения гарантируются.