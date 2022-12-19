Потребление электроэнергии в Башкирии выросло на 5,6%

Потребление электроэнергии в Башкирии за девять месяцев 2022 года превысило 19,96 млрд кВт. ч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потребление электроэнергии в Башкирии за девять месяцев 2022 года превысило 19,96 млрд кВт. ч – это на 5,6% выше, чем за тот же аналогичный прошлогодний период. Об этом со ссылкой на региональное диспетчерское управление сообщил «Башинформ».

Потребление электроэнергии в республике выросло за счет нефтяных предприятий. В сентябре промышленность и население Башкирии потребили 2,05 млрд кВт. ч (на 0,9% меньше по сравнению с сентябрем 2021) при выработке 2,01 млрд кВт. ч (на 11% меньше к сентябрю 2021). Выработка электроэнергии в январе-сентябре при этом составила 20,04 млрд кВт·ч – на 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года.