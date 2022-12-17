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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 8:45

В Уфе столкнулись два грузовика, одному водителю потребовалась помощь

Авария произошла днем 16 декабря
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Демском районе Уфы столкнулись два грузовика – одному из водителей потребовалась помощь.

В ГИБДД Уфы сообщили, что авария произошла днем 16 декабря в микрорайоне Яркий. 51-лтений водитель грузовика Howo, который ехал со стороны бульвара Яркий в направлении СНТ, врезался в грузовик Hino Ranger, двигавшийся во встречном направлении.

После ДТП медицинская помощь потребовалась 53-летнему водителю автомобиля Hino. К счастью, травмы оказались несерьезными и после оказания первой помощи мужчину отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД Уфы устанавливают, из-за чего произошло столкновение двух грузовиков на проселочной дороге.