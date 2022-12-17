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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 7:04

В Башкирии 18-летний водитель ВАЗ-2112 сбил женщину

ДТП произошло в Кумертау
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Кумертау 18-летний парень за рулем ВАЗ-2112 сбил женщину.

О ДТП сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Известно, что происшествие случилось вечером 16 декабря в городе Кумертау на улице Шахтостроительной. Молодой водитель сбил 51-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, перебегала проезжую часть в неположенном для этого месте.

К сожалению, пострадавшей в ДТП понадобилась помощь медиков. С травмами ее увезли в местную больницу. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП с пешеходом.

Также Севастьянов попросил водителей и пешеходов вежливо относиться друг к другу на проезжей части и не нарушать ПДД.