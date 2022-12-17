В Уфе отыскали замерзающую женщину, возвращавшуюся с поминок

В Уфе спасатели отыскали 57-летнюю женщину, которая потерялась по дороге с поминок.

Странная история произошла ночью 17 декабря. В диспетчерскую Управления гражданской защиты поступило сообщение от потерявшейся гражданки. Она объяснила, что потерялась в лесу рядом с кафе «Золотая рыбка» на въезде в Дему со стороны Уфы. На место выехали спасатели.

Позже выяснилась, что женщина находится совершенно в другом месте – в 5 километрах от кафе в районе моста через реку Дему по трассе М-5. В пресс-службе УГЗ рассказали, что потерявшаяся пешком возвращалась в Дему с поминок в поселке Лебяжий. Она шла по следам снегохода, но в итоге заплутала и без сил упала на снег. К счастью, ей удалось позвонить спасателям. Все время поисков женщины с ней на связи был диспетчер, который помогла сориентироваться.

После окончания поисков спасатели передали женщину медикам.