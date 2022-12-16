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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:22

Башкирия получила еще 6,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы

Сейчас на объекте работают более 2 тыс. человек и 200 единиц техники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия в рамках федерального финансирования в декабре получила еще 6,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы. Об этом со ссылкой на премьер-министра регионального правительства Андрея Назарова сообщил «Интерфакс».

Чиновник заверил, что «нет таких факторов, которые могут негативным образом повлиять на реализацию этого проекта», который сейчас ведется «опережающими темпами». Сейчас на стройке работают более 2 тыс. человек и более 200 единиц техники. Готовность объекта превысила 56%.

Напомним, Восточный выезд соединит центральную часть Уфы с трассой М-5. Он предусматривает строительство тоннеля (протяженность – 1,2 километра), моста через реку Уфу с эстакадой (2,7 км) и платной автомобильной дороги (10 км).