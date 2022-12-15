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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 17:00

Под Уфой грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Следствие проводит проверку по факту инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Под Уфой грузовой поезд насмерть сбил мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря, около двух часов дня на перегоне «Авдон-Дема». Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.

– Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось, – передали в ведомстве.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.