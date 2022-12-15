фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Под Уфой грузовой поезд насмерть сбил мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря, около двух часов дня на перегоне «Авдон-Дема». Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.

– Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось, – передали в ведомстве.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.