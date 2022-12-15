Суд в Уфе оштрафовал женщину за публикацию видео «ВКонтакте»

Кировский районный суд Уфы оштрафовал 35-летнюю местную жительницу на тысячу рублей за публикацию видео «ВКонтакте» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кировский районный суд Уфы оштрафовал 35-летнюю местную жительницу на тысячу рублей за публикацию видео «ВКонтакте». Размещенный ею ролик был включен в федеральный список экстремистских материалов. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба инстанции.

Как уточнили в суде, опубликованный женщиной видеофайл был «направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии». Против уфимки завели административное дело.

По словам женщины, она не знала, что размещенная ею запись является запрещенной. Горожанка удалила ролик и во время судебного заседания пообещала больше не нарушать закон.