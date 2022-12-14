Температура воздуха в Башкирии поднимется до -2°

Температура воздуха в конце недели в Башкирии поднимется до -2° Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура воздуха в конце недели в Башкирии поднимется до -2°. Такое прогноз дают синоптики регионального Гидрометцентра.

В четверг, 15 декабря, ночью обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой снег. Температура в темное время суток составит -10,-15° (по юго-востоку -20,-25°). После восхода солнце прогреет воздух до -8,-13°. На юго-востоке сохранится холод до -18°.

В пятницу, 16 декабря, в республике начнется потепление. Ночью -11,-16°, по востоку до -21°, днем -4,-9°. В отдельных районах выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточного и юного направлений местами будет порывистым.

В субботу, 17 декабря, интенсивность осадков увеличится – особенно на западе. Ветер так же, как и накануне, будет время от времени усиливаться. Ночью столбики термометров покажут -8,-13° (по юго-востоку до -18°), днем -2,-7°.