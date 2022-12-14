Пациент хирургического центра больницы в городе Салавате пожаловался на холод в палате

фото: vk.com // Городская больница г.Салават

Пациент дневного стационара хирургического центра в больнице башкирского города Салавата пожаловался на холод в палате. Обращение с недовольством по поводу температурного режима в лечебнице появилось в одном из городских сообществ в соцсетях вечером 13 декабря.

– Невозможно получить лечение при такой температуре палат! 13°С – это безобразие! – заявил автор поста.

Его поддержала горожанка Галина Морозова. Она рассказала, что в терапевтическом отделении больнице тоже «ужасный холод». В то же время некоторые пользователи озаботились положением не столько пациентов, сколько медицинского персонала: «Там лечение на час от силы. А вот персонал, наверное, замёрз», отметила Фекла Мишина.

Позже в комментариях разъяснения по поводу сложившейся ситуации дала представитель медучреждения Алена Ермакова. Она рассказала, что 12 декабря в стационаре понизилась температура из-за поломки системы приточной вентиляции. Техническая служба больницы и подрядная организация начали работу над устранением поломки, которая должна завершиться 14 декабря.