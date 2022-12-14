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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:03

В башкирском городе Межгорье после критики мэра убрали ободранную елку

Ее устанавливали к Новому году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Вячеслав Калугин

фото: vk.com // Вячеслав Калугин

С одной из площадей башкирского города Межгорья после критики мэра Вячеслава Калугина убрали ободранную елку, установленную к Новому году.

Дефектная елка была установлена в Юго-Западном микрорайоне. Сначала на неухоженное дерево обратили внимание местные жители, а затем и сити-менеджер. Утром 14 декабря в своих соцсетях он заявил, что подрядная организация «недобросовестно подошла к установке ели».

– В таком виде она нас тоже не устраивает. Такие работы приниматься не будут, однозначно, – написал Калугин. – В ближайшие дни ель будет демонтирована и установлена другая, которая действительно создаст атмосферу праздника.

Спустя несколько часов чиновник отчитался, что злосчастное дерево убрали и вместо него установят новое. По словам мэра, он будет держать ситуацию на контроле: «Времени все-таки до Нового года осталось не так много, надеюсь, что подобных «сюрпризов» от подрядной организации больше не будет», заключил градоначальник.

фото: vk.com // Вячеслав Калугин

фото: vk.com // Вячеслав Калугин