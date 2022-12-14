В Уфе на улице Ленина из-за пожара эвакуировали 35 человек

Фото: МЧС по Башкирии

В центре Уфы произошел пожар в административном здании, из-за которого пришлось эвакуировать более 30 человек. Подробности инцидента рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Речь идет о доме №32 на улице Ленина. На месте ЧП пожарные обнаружили горение наружной части вентиляционной трубы и задымление внутри здания.

Специалистам чрезвычайной службы удалось оперативно ликвидировать пожар. К тушение было привлечено 18 человек и девять единиц техники. Из здания было эвакуировано 35 граждан. К счастью, в ходе инцидента никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время устанавливается причина пожара. Расследование проводит дознаватель МЧС.