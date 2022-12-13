Башкирия получит 600 млн рублей на поддержку инвестпроектов в сельском хозяйстве

Башкирия из федерального бюджета получит 600 млн рублей на поддержку инвестиционных проектов в сельском хозяйстве

Башкирия из федерального бюджета получит 600 млн рублей на поддержку инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Средства частично компенсируют аграриям затраты на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ, а также селекционных и племенных центров. Об этом 13 декабря сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

Чиновник добавил, что с 1 января 2023 года животноводы также смогут получать субсидии на возмещение части затрат на выращивание крупного рогатого скота и производство продукции. На эти цели так же предусмотрено 600 млн рублей.

Назаров попросил Минсельхоз Башкирии довести до профильных предприятий республики информацию о дополнительных мерах поддержки.