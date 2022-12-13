Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия оказалась в топ-25 самых благополучных регионов России. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества.

Специалисты составили топ по показателю отношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни (фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг) на основании данных Росстата по итогам третьего квартала текущего года.

Годом ранее республика заняла 31 место в данном рейтинге, а в этом – уже 25-ое, обогнав Архангельскую область, Республику Хакасию и Пермский край, но уступив Челябинской и Белгородской областям, а также Забайкальскому краю.

Согласно данным аналитиков, среднемесячная зарплата на 1 сентября 2022 года в Башкирии составила 48 605 рублей, расчетная стоимость жизни – 18 212,3 рубля, а показатель индекса социального благополучия – 2,67.