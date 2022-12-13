Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе планируют построить школу, детсад, амбулаторию и ФОК. На сайте городской администрации было опубликовано соответствующе постановление, подписанное сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым.

В проекте планировки и межевания речи идет о пустыре площадью 16 гектаров, который находится в границах улиц Комаринская, Комфортная, Глинки, расположенных между поселками Карпово, Елкибаево и Самохваловка.

На Комаринской планируется строительство школы на 2,2 тысячи мест, очистных сооружений, а также сельской амбулатории, рассчитанной на 150 посещений в смену. На Комфортной проектом предусмотрен детский сад на 350 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и автомобильная стоянка на 58 машин.