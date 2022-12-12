Власти Башкирии назвали муниципалитеты с низким уровнем питания в больницах и школах

В семи муниципалитетах Башкирии уровень организации питания в больницах, детсадах и школах по итогам проверок в текущем году оценивается как низкий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В семи муниципалитетах Башкирии уровень организации питания в больницах, детсадах и школах по итогам проверок в текущем году оценивается как низкий. Речь идет о городах Кумертау и Нефтекамск, а также об Аскинском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Федоровском и Янаульском районах. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 12 декабря сообщил глава Минторга республики Алексей Гусев.

Высокую оценку за уровень организации питания получили города Уфа, Агидель, Салават, Стерлитамак, а также Благовещенский, Белокатайский, Мечетлинский, Чишминский и Уфимский районы.

– За год осуществлено 683 выезда в учреждения социальной сферы – это школы, детсады, больницы, – сказал чиновник. – Итоги выезда за 2022 года показывают положительную динамику в части снижения процента выявляемых нарушений относительно 2021 года.

Число нарушений технологии приготовления блюд в школьных столовых сократилось с 64% до 36%, доля продукции с признаками недоброкачественности – с 83% до 17%, случаи, а продукции, не предназначенного для детского питания – с 58% до 42%.