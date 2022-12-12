В Башкирии начали производить не имеющие аналогов в России «умные» медицинские кровати

фото: правительство РБ

Башкирское предприятие «Медстальконструкция» начало производить «умные» медицинские кровати. Они оснащены регулятором высоты, встроенными весами, электроприводами, пультом медсестры и дисплеем, позволяющим регулировать пациента в пяти положениях. Об этом 12 декабря сообщило региональное правительство.

– Ранее в России такое оборудование не производил никто, российский аналог существенно дешевле зарубежного. Основным потребителем выступят отделения интенсивной терапии, реанимации и реабилитации, – передали в кабмине.

Серийное производство инновационных кроватей будет организовано в течение года. На предприятии увеличат число рабочих мест. Комплектующие для продукции завод намерен выпускать на собственных площадках. Для этого строится цен площадью 12 тыс. кв. метров. Запуск дополнительного производства на 30% увеличит мощности по выпуску функциональных кроватей. Сейчас «Медстальконструкция» изготовляет более 10 тыс. единиц мебели в месяц.