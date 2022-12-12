Председатель Курултая Башкирии предложил улучшить условия кредитных каникул для участников СВО

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Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил улучшить условия кредитных каникул для участников специальной военной операции. Об этом рассказал пресс-служба регионального Государственного собрания.

По словам Толкачева, участникам СВО и их семьям предоставлено право отсрочки, но в течение льготного периода на размер основного долга продолжают начисляться проценты. Таким образом, боец, возвратившись домой, платит двойные проценты: начисленные как за льготный период, так и по возобновленным обязательствам кредитного договора.

Чтобы облегчить положение участников СВО и их семей, председатель Курултая предложил не начислять проценты в течение льготного периода.