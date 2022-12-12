Доброволец из Башкирии поверг врага в бегство и спас сослуживцев на СВО

Фото: vk.com/bashbat

На Украине в ходе специальной операции ефрейтор Станислав Карпов из Башкирии поверг врага в бегство и спас сослуживцев. Об этом в телеграм-канале рассказали сослуживцы бойца.

Карпов служит оператором-техником в добровольческом батальоне имени майора Александра Доставалова. В составе подразделения мотострелкового взвода он занимался охраной гаубичного артиллерийского дивизиона.

В какой-то момент противник нанес авиаудар и начал наступать. Карпов приказал выпустить дымовую завесу вести заградительный огонь по врагу. Благодаря этому личный состав и технику удалось эвакуировать, а противник был обращен в бегство.