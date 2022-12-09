Хабиров назвал ничтожествами россиян, уехавших из страны после начала СВО

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал предателями и ничтожествами людей, которые покинули Россию после начала специальной военной операции. Свое мнение о тех, кто, по его словам, ненавидят страну, республику и власть, руководитель региона озвучил в ходе сегодняшней встречи Башкирии с руководителями ветеранских и патриотических организаций.

– Эти люди называли себя патриотами, но первые же и сбежали, наговорив про свою страну гадостей. Этой шелухи у нас немного и она отваливается! Те ниши, которые они занимали, теперь должны занять нормальные люди, которые любят свою страну и хотят быть с ней не только когда ей хорошо, но и когда ей нужна помощь, – заявил Хабиров.

Глава Башкирии считает, что когда СВО закончится и «предатели, трутни и ничтожества» вернуться на родину, к ним стоит проявить милосердие, но, тем не менее, не позволять им «учить с больших экранов и за большую зарплату как «правильно» жить».