В Башкирии поймали водителя с неоплаченными штрафами на 76 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Иглинском районе Башкирии поймали водителя с неоплаченными штрафами на более чем 70 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

На 1496 километре дороги М5 «Урал» сотрудники ДПС задержали Toyota Camry. За рулем находился 24-летний молодой человек, сын владельца автомобиля, за которым числилось более 100 неоплаченных штрафов на сумму более чем 76 тысяч рублей.

На место задержания были вызваны судебные приставы. «Тойоту» поместили на спецстоянку, а материалы для принудительного исполнения были переданы в службу судебных приставов.