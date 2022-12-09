Парламент Башкирии намерен принять закон об использовании Знамени Победы 9 мая

Парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять закон, согласно которому 9 мая копии Знамени Победы будут вывешиваться на зданиях органов власти наряду с флагами России и республики. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма. Об этом 9 декабря сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Это не просто торжественный ритуал, – сказал председатель регионального парламента. – Это, в первую очередь, знак благодарности современников поколению, победившему фашизм. Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша фашистской идеологии.

Напомним, в первом чтении законопроект о Знамени Победы был принят республиканским парламентом в октябре.