Мэрия Уфы прогнозирует бездефицитный бюджет на 2023 год

В Уфе на 2023 год прогнозируется сбалансированный и бездефицитный бюджет

В Уфе на 2023 год прогнозируется сбалансированный и бездефицитный бюджет. Об этом 8 декабря на публичных слушаниях по проекту казны башкирской столицы сообщил начальник финансового управления мэрии Рустем Акбашев.

– Расходы бюджета предусматривают выполнение социальных обязательств перед горожанами, предусмотренных действующим законодательством, а также финансирование первоочередных потребностей и важнейших проектов, – отметил чиновник.

Общий объем доходов и расходов бюджеты Уфы на 2023 год прогнозируется в сумме 40,8 млрд рублей. Предварительные налоговые и неналоговые доходы казны – 15,1 млрд рублей, или 37% от общей суммы ожидаемых поступлений. Остальные 63% дохода город рассчитывает получить за счет межбюджетных трансфертов.