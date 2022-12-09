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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 5:47

В Уфе во время тушения ангара в кабине грузовика обнаружили мертвого мужчину

Инцидент произошел утром 9 декабря в Черниковке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Уфе спасатели во время тушения бытовки в металлическом ангаре обнаружили в кабине припаркованного там грузовика мертвого мужчину. Инцидент произошел утром 9 декабря по улице Ушакова в Черниковке. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Пожар произошел в бытовом помещении металлического ангара размером 20х5 м. Также частично поврежден кузов грузового автомобиля. Пожар потушен на площади 15 кв. метров. К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший мужчина, – передали в экстренном ведомстве.

По предварительным данным, находившийся в грузовике мужчина спал. Кабина от пожара нагрелась настолько, что он там угорел.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС.