Мэрия Уфы утвердила проект застройки квартала в Октябрьском районе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания квартала в Октябрьском районе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания квартала в Октябрьском районе. Речь идет о территории площадью 16 га между улицами 50 лет СССР, Ростовской, Рязанской и Луганской.

Согласно постановлению сити-менеджера, проект предусматривает снос административных зданий и гаражей общей площадью 2,5 тыс. кв. м, строительство офисного здания площадью 8,8 тыс. кв. м, 7-уровневого крытого паркинга на 288 машин и реконструкцию административной постройки площадью 1,8 тыс. кв. м.

Межевание территории предполагает изменение красных линий по улицам Луганской, 50 лет СССР и Ростовской с учетом существующих объектов капитального строительство, а также формирование новой улицы шириной 12 метров.