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В Уфе у мужчины обнаружили в челюсти крупную опухоль. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Пациент обратился с жалобой на нарушение прикуса в больницу №21. Челюстно-лицевой хирург поставил ему диагноз – остеома нижней челюсти размером 3х3 сантиметра.

Чтобы помочь пациенту профессору кафедры БГМУ Мухаммадхону Убайдуллаеву вместе с врачами отделения челюстно-лицевой хирургии Натальей Гильмияровой и заведующим отделением Азатом Сулеймановым пришлось уникальную операцию. Специилсты удалили опухоль суставного отростка, который рос в сторону основания черепа.

– Только с учетом того, что в каком месте располагалось это новообразование и какие серьезные последствия грозили мужчине без удаления, можно оценить уникальность этого хирургического вмешательства, – рассказал Сулейманов.

Операция прошла успешно, и в настоящее время пациент чувствует себя хорошо.