«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» 6:3 в гостевом матче КХЛ

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Сегодня, 8 декабря, «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу уфимцам, забросив шайбы в ворота соперников, обеспечили Михаил Науменков (25-я и 27-я минуты встречи), Даниил Скориков (вторая и 28-я), Сергей Шмелев (46-я) и Николай Кулемин (60-я). В ворота «СЮ» забили три гола новосибирцы Денис Голубев (восьмая минута матча) и Владимир Бутузов (31-я и 46-я).

Таким образом, «Салават Юлаев» с 49 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, уступая позицию новосибирскому клубу.

Следующий матч «СЮ» состоится в Уфе через полторы недели – 19 декабря. Команда встретится омским «Авангардом».