21-летний участник СВО из Уфы Артур Галеев рассказал о своих наградах

Фото: «Молодежная газета»

21-летний участник специальной военной операции из Уфы Артур Галеев рассказал о своих наградах. В беседе с «Молодежной газетой» молодой человек поведал, что для него означают полученные орден Мужества, медаль за Боевое отличие и медаль Суворова.

По словам Галеева, его родители очень городятся, ведь эти три награды – авторитетные для военнослужащих. Орден Мужества он отдал папе, медаль Суворова – маме, а медаль за Боевое отличие оставил себе.

Очень за Артура порадовались и его друзья. Тем не менее, молодой военный считает, что важны не награды, а то, что ему удалось вернуться к родным и близким живым.