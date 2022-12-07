В Башкирии возбуждено уголовное дело за халатность при благоустройстве населенных пунктов

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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за халатности при благоустройстве населенных пунктов. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно версии правоохранителей, в 2013-2022 годах согласно решению уфимского Горсовета и постановлению мэра башкирской столицы Федоровки, Елкибаево, Самохваловки и Карпово было выделено 2100 участков для строительства домов, предназначенных для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Однако, как утверждает СК, сотрудники администрации Калининского района, мэрии Уфы и подведомственных ей управлений за 10 лет не обеспечили на данных территориях безопасная среда, не создали условия для получения качественного образования и медобслуживания. Также на участках не было организовано уличное освещение, газоснабжение, водоотведение, дорожная, транспортная и иная социальная инфраструктура. Помимо этого, не был обеспечен отлов бродячих собак.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», проводятся следственные мероприятия.

– В ходе расследования лицам, ответственным за надлежащую организацию работы по благоустройству указанных населенных пунктов, будет дана правовая оценка, – сообщил региональный СК.