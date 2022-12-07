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В Башкирии назвали категории людей, которым необходимо вакцинироваться от гриппа.

Сегодня, 7 декабря, в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак заявила, что в группе риска находятся граждане старше 60 лет, поскольку они, как правило, страдают от ряда хронических заболеваний. Также, по словам специалиста, рискуют подхватить опасную болезнь беременные и люди, которым из-за работы приходится контактировать с большим количеством людей.

Тем не менее, как отметила Казак, в настоящее время в Башкирии наблюдается числа смертельных случаев и случаев тяжелого протекания заболевания. Это стало возможным в том числе благодаря вакцинации. Как сообщила глава регионального Роспотреба, сейчас привито 49,6% населения республики.