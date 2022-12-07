Минобр Башкирии назвал предварительные даты проведения ЕГЭ в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны даты предварительные проведения в Башкирии ЕГЭ в 2023 году. О них рассказал в своем телеграм-канале министр образования и науки республики Айбулат Хажин со ссылкой на публикацию на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту федеральных властей, досрочный период единых государственных экзаменов может начнется 20 марта и завершится 19 апреля, основной пройдет с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября.

Основный период испытаний начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку назначено на 29 мая, а по экзамены по математике базового и профильного уровней пройдут в один и то же день – 1 июня.