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В Башкирии новогодние мероприятия пройдут без противоэпидемических ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» рассказала глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Как утверждает руководитель управления, законы и санитарные правила не предполагают какого-либо запрета на мероприятия с массовым количеством людей в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Тем не менее, специалисты все же рекомендуют проводить гуляния и утренники на открытом воздухе, а помещениях регулярно проветривать и дезинфицировать. Также Казак посоветовала гражданам в случае недомогания воздержаться от посещения массовых мероприятий.