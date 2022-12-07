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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:37

Глава ГИБДД Башкирии рассказал о новых дорожных знаках на улице Комсомольской в Уфе

Они призваны помочь городским службам эффективнее убирать снег
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Уфе на улице Комсомольской установили новые дорожные знаки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», как утверждает руководитель ведомства, появились на улице для обеспечения городским службам более комфортных условий для оперативной очистки городских дорог от снега.

По словам Севастьянова, первые снегопады в Уфе показали, что у коммунальщиков возникают серьезные трудности при уборке снега из-за оставленных вдоль дорог автомобилей.

– Это не позволяет специализированной технике производить качественную уборку снега. Своевременно выполненная работа коммунальных служб позволит увеличить пропускную способность улицы, тем самым избежать заторовых ситуаций и неприятностей на дороге, – отметил глава ГИБДД по Башкирии.