Глава ГИБДД Башкирии рассказал о новых дорожных знаках на улице Комсомольской в Уфе

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Уфе на улице Комсомольской установили новые дорожные знаки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», как утверждает руководитель ведомства, появились на улице для обеспечения городским службам более комфортных условий для оперативной очистки городских дорог от снега.

По словам Севастьянова, первые снегопады в Уфе показали, что у коммунальщиков возникают серьезные трудности при уборке снега из-за оставленных вдоль дорог автомобилей.

– Это не позволяет специализированной технике производить качественную уборку снега. Своевременно выполненная работа коммунальных служб позволит увеличить пропускную способность улицы, тем самым избежать заторовых ситуаций и неприятностей на дороге, – отметил глава ГИБДД по Башкирии.