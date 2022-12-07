Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 8 декабря, ГИБДД Уфы проведет рейды среди водителей пассажирских автобусов. Об этом рассказал пресс-служба ведомства.

Как утверждает Госавтоинспекция, цель проверок – снижение уровня аварийности на дорогах башкирской столицы, профилактика нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение безопасности пассажирских перевозок.

Рейды будут проведены совместно с сотрудниками с подразделений технического контроля. Специилсты будут выявлять и пресекать нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров. Особо пристальное внимание будет уделяться техсостояния транспорта необходимым требованиям, , прохождение шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.

Дорожная полиция призывает граждан проявлять внимательность и вежливость, а также просит отнестись к проводимым рейдам с пониманием.