В Башкирии ужесточили приговор мужчине, который с ножами напал на сестру и ее сожителя

Суд в Башкирии ужесточил приговор мужчине, который едва не убил сестру и ее сожителя, напав на них с двумя ножами

Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры ужесточил приговор уроженцу Альшеевского района, который едва не убил сестру и ее сожителя, напав на них с двумя ножами. Об этом 7 декабря сообщила региональная прокуратура.

Как было установлено в суде, подсудимый во время ссоры взял два ножа и ударил ими сестру и ее сожителя. Они смогли убежать от нападавшего, закрывшись в спальне и покинув дом через окно.

Первая инстанция судила мужчину по уголовному делу о умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и приговорила его к двум годам лишения свободы в колонии особого режима.

Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и оспорила его в Верховном суде Башкирии. В итоге дело было переквалифицировано на покушение на убийство, и подсудимого приговорили к десяти годам заключения.