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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:31

Мэрия Уфы готова отдать под застройку квартал в Черниковке за 5,9 млн рублей

Речь идет о комплексном развитии квартала между улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэрия Уфы намерена отдать под жилую застройку квартал в Черниковке за 5,9 млн рублей

Мэрия Уфы намерена отдать под жилую застройку квартал в Черниковке за 5,9 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Уфы намерена отдать под жилую застройку квартал в Черниковке за 5,9 млн рублей. Постановление о проведении соответствующих торгов 6 декабря подписал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Речь идет о комплексном развитии квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе. Площадь этой территории составляет 6,78 гектара.

Согласно документу, победивший на торгах застройщик должен будет вложить в строительство многоквартирных домов и обустройство дворов не менее 3 млрд рублей. Также ему необходимо иметь в распоряжении 1,7 тыс. кв. метра жилья в Уфе для переселения жителей квартала, дома которых признаны аварийными и подлежащими сносу.