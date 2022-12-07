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НовостиОбщество7 декабря 2022 4:01

В Башкирии рассказали, при каком уровне заболеваемости классы в школах уходят на карантин

Разъяснения дал Роспотребнадзор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Роспотребнадзор Башкирии рассказал, при каком уровне заболеваемости классы в школах должны уйти на карантин

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, при каком уровне заболеваемости классы в школах должны уйти на карантин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, при каком уровне заболеваемости классы в школах должны уйти на карантин. Ведомство опубликовало памятку в своем телеграм-канале.

Как следует из пояснения, руководство образовательного учреждения должно приостановить учебный процесс – досрочно распустить школьников на каникулы или продлить их, – если в классе отсутствуют более 20% детей с признаками гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний.