В Башкирии рассказали, при каком уровне заболеваемости классы в школах уходят на карантин

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, при каком уровне заболеваемости классы в школах должны уйти на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, при каком уровне заболеваемости классы в школах должны уйти на карантин. Ведомство опубликовало памятку в своем телеграм-канале.

Как следует из пояснения, руководство образовательного учреждения должно приостановить учебный процесс – досрочно распустить школьников на каникулы или продлить их, – если в классе отсутствуют более 20% детей с признаками гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний.